Скачать
Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
США и Польша могут в корне изменить ход переговоров по Донбассу: чего от них можно ожидать
США и Польша могут в корне изменить ход переговоров по Донбассу: чего от них можно ожидать
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
Коронавирус сильнее атакует Ивано-Франковскую область: в Минздраве показали свежие данные
Коронавирус сильнее атакует Ивано-Франковскую область: в Минздраве показали свежие данные
Появился свежий прогноз по развитию пандемии коронавируса в Украине в феврале
Появился свежий прогноз по развитию пандемии коронавируса в Украине в феврале

В сеть слили фото Android 12: как будет выглядеть новая операционная система

В сеть слили фото Android 12: как будет выглядеть новая операционная система
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Компания Google готовит к выпуску новую бета-версию операционной системы для разработчиков - Android 12. Дебют новой ОС должен состоятся в середине февраля.

В сети уже появились первые скриншоты Android 12. Издание ixbt сообщает, что снимки получены от надежного источника, однако их подлинность еще нужно установить.

На скринах видно, что разработчики изменили интерфейс “шторки” и виджетов. Да и в целом новый вид становиться похожим на iOS.

Также, стоит отметить, что Google в очередной раз повысила безопасность. В Android 12 при запуске приложения система будет предупреждать о том, какие ресурсы оно использует, и предложит сменить доступ.

Ранее, "Телеграф" писал, что Google запустил серьезный редизайн своего приложения Google Pay для Android и iOS.ап

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

Android, Технологии, Операционная система, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский не может назначить нового премьера: раскрыты подробности
02 Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
03 Вертолетная площадка прямо в море и сосед Медведев: в Крыму нашли "дворец" Путина (видео)
04 Достроят "Северный поток-2", но возьмут в ЕС? Преемник Меркель обескуражил планами насчет Украины
05 Большинство самых молодых депутатов оказались родственниками чиновников: появились интересные данные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Водитель на бешеной скорости снес девушек на пешеходном переходе в Москве: момент попал на видео
Водитель на бешеной скорости снес девушек на пешеходном переходе в Москве: момент попал на видео
Врач развеял миф о &quot;чудодейственном&quot; лекарстве от COVID-19
Врач развеял миф о "чудодейственном" лекарстве от COVID-19
Езда во время снегопадов: Мочанов поделился советами
Езда во время снегопадов: Мочанов поделился советами
В Украине подписали меморандум по тарифам на тепло и горячую воду: что важно знать
В Украине подписали меморандум по тарифам на тепло и горячую воду: что важно знать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь