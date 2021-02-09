В сеть слили фото Android 12: как будет выглядеть новая операционная система

Компания Google готовит к выпуску новую бета-версию операционной системы для разработчиков - Android 12. Дебют новой ОС должен состоятся в середине февраля.

В сети уже появились первые скриншоты Android 12. Издание ixbt сообщает, что снимки получены от надежного источника, однако их подлинность еще нужно установить.

На скринах видно, что разработчики изменили интерфейс “шторки” и виджетов. Да и в целом новый вид становиться похожим на iOS.

Также, стоит отметить, что Google в очередной раз повысила безопасность. В Android 12 при запуске приложения система будет предупреждать о том, какие ресурсы оно использует, и предложит сменить доступ.

Ранее, "Телеграф" писал, что Google запустил серьезный редизайн своего приложения Google Pay для Android и iOS.ап