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Когда появится приложение Clubhouse для Android: озвучен прогноз

Когда появится приложение Clubhouse для Android: озвучен прогноз
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф Фото: google.com

Социальной сети Clubhouse, в которой все общение происходит только через голос, уже скоро исполнится год, однако свою популярность сервис получил только в начале этого года. Повышенный интерес к социальной сети побуждает разработчиков развивать свой проект. Так, создатели приложения рассказали о том, чего ждать от Clubhouse в будущем. 

Об этом сообщили popmech.ru.

Когда Clubhouse появится на Android-смартфонах

Представители соцсети заявили, что уже наняли одного разработчика для создания Android-версии Clubhouse. Неизвестно, будет ли компания увеличивать штат этого направления. В любом случае, процесс создания приложений – процесс длительный, поэтому пользователям Android-смартфонов пока придется подождать. Развитие Clubhouse напоминает историю Instagram, который изначально появился на iOS и только через несколько лет пришел на Android. 

Также сообщается, что Clubhouse увеличил штат службы поддержки, а значит, что процесс одобрения заявок ускорится. В ближайшее время в сервисе появится функция назначения модераторов и администраторов. А вот режим инкогнито в Clubhouse стоит не ждать, разработчики считают, что спикеры должны знать тех, кто приходит в их "комнаты". 

Помимо этого, в Clubhouse появится система оценок под названием "карма": репутация пользователя будет повышаться за активность в приложении, но падать, если на него пожалуются.

Официального релиза Clubhouse для Android-устройств не было — пока соцсеть доступна для установки только на iPhone и на другие устройства компании Apple. Кажется, многие пользователи об этом не знают. Они устанавливают одноименное приложение из Google Play, которое никаким образом не связано с соцсетью.

Стоит напомнить, что Clubhouse – представляет собой новую соцсеть, в которой можно только слушать или говорить. И вроде бы ничего необычного, если бы ни одно "но" – попасть в нее можно только по приглашению.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Apple, iPhone, Android, ClubHouse.
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