Когда появится приложение Clubhouse для Android: озвучен прогноз

Социальной сети Clubhouse, в которой все общение происходит только через голос, уже скоро исполнится год, однако свою популярность сервис получил только в начале этого года. Повышенный интерес к социальной сети побуждает разработчиков развивать свой проект. Так, создатели приложения рассказали о том, чего ждать от Clubhouse в будущем.

Об этом сообщили popmech.ru.

Когда Clubhouse появится на Android-смартфонах

Представители соцсети заявили, что уже наняли одного разработчика для создания Android-версии Clubhouse. Неизвестно, будет ли компания увеличивать штат этого направления. В любом случае, процесс создания приложений – процесс длительный, поэтому пользователям Android-смартфонов пока придется подождать. Развитие Clubhouse напоминает историю Instagram, который изначально появился на iOS и только через несколько лет пришел на Android.

Также сообщается, что Clubhouse увеличил штат службы поддержки, а значит, что процесс одобрения заявок ускорится. В ближайшее время в сервисе появится функция назначения модераторов и администраторов. А вот режим инкогнито в Clubhouse стоит не ждать, разработчики считают, что спикеры должны знать тех, кто приходит в их "комнаты".

Помимо этого, в Clubhouse появится система оценок под названием "карма": репутация пользователя будет повышаться за активность в приложении, но падать, если на него пожалуются.

Официального релиза Clubhouse для Android-устройств не было — пока соцсеть доступна для установки только на iPhone и на другие устройства компании Apple. Кажется, многие пользователи об этом не знают. Они устанавливают одноименное приложение из Google Play, которое никаким образом не связано с соцсетью.

Стоит напомнить, что Clubhouse – представляет собой новую соцсеть, в которой можно только слушать или говорить. И вроде бы ничего необычного, если бы ни одно "но" – попасть в нее можно только по приглашению.