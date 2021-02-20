Опережает время: компания Apple начала подготовку к разработке сотовой связи шестого поколения 6G

Несколько месяцев назад Apple выпустила свои первые iPhone со скоростью беспроводной связи 5G. И решила на этом не останавливаться. Купертиновцы решили действовать на опережение и уже начинают работу над сотовой связью шестого поколения 6G.

Об этом передает Bloomberg.

Компания Apple опубликовала объявление, что они ищут инженеров-исследователей беспроводных систем для сетей текущего и нового поколения, которые помогут ей в разработке 6G.

"У вас будет уникальная и полезная возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple", - говорится в вакансии.

Люди, нанятые на эти должности, будут "исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи следующего поколения (6G) для сетей радиодоступа" и "участвовать в отраслевых / академических форумах, посвященных технологии 6G".

Ранее, "Телеграф" писал, что Apple запустит в продажу съемные батареи для айфонов.