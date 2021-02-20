Жизнь iPhone все же продлят: Apple может выпустить съемную батарею в течение нескольких месяцев

Американская корпорация Apple планирует разработку аккумуляторной батареи с магнитным креплением для новейших моделей iPhone, аксессуаром, который будет заряжать телефон по беспроводной сети и предоставить компании еще один потенциально прибыльный дополнительный продукт.

Об этом сообщает Bloomberg.

Apple разрабатывала этот проект не менее года, и, по словам инсайдеров, его планируется запустить в ближайшие месяцы после выпуска линейки iPhone 12, которая была представлены в октябре 2020 года.

Новый аккумуляторный блок будет крепиться с помощью системы Magsafe к задней стенке смартфона iPhone 12, которую новые смартфоны используют для зарядки и сопряжения с другими аксессуарами, такими как чехлы и мини-кошельки.

Однако сейчас с данным зарядным устройством iPhone ошибочно указывает на перегрев батареи. Apple работает над устранением этой проблемы.

Ранее сообщалось, что компания Apple заявила о недостатке смартфонов iPhone 12 mini.