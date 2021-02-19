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Первый в мире ноутбук из углеродного волокна: новинка VAIO (фото, видео)

Первый в мире ноутбук из углеродного волокна: новинка VAIO (фото, видео)
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Японская корпорация VAIO известна тем, что производит ноутбуки с удивительной мощностью в невероятно тонких форм-факторах, а модель с названием VAIO Z может быть самым амбициозным продуктом компании.

Ноутбук оснащен четырехъядерным процессором Intel Core i7 11-го поколения и при стартовом весе 2,11 фунта (787 грамм), пишет The Verge.

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Одна из причин, по которой Vaio Z такой легкий, заключается в том, что это первый ноутбук, который когда-либо был изготовлен из "профилированного углеродного волокна".

VAIO Z

Устройство прошло 26 испытаний на падение с поверхности и обеспечивает до 13 с половиной часов автономной работы. Что касается других характеристик, ноутбук также работает на операционной системе Windows 10 Pro.

VAIO Z

VAIO Z

Экран имеет размер 14 дюймов по диагонали: максимальная конфигурация включает панель 4K HDR с 99,8-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, но также доступна версия с матрицей Full HD. Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 32 Гбайт.

VAIO Z

Цена на Vaio Z начинается с 3579 долларов (примерно 99660 грн) за вариант с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Стоимость ноутбука составляет 3779 долларов (примерно 105230 грн) за вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, 3979 долларов (примерно 110800 грн) за вариант с 16 ГБ ОЗУ и 2 ТБ и 4179 долларов (примерно 116370 грн) для топовой версии 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ хранилища.

Ранее сообщалось, что компания Apple назвала новую дату выхода линейки смартфонов iPhone 13.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 128

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Цена, Ноутбуки, Описание, VAIO, VAIO Z.
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