Все гениальное просто: в Twitter придумали неожиданный способ обогатиться

В четверг, 25 февраля, руководство Twitter заявило о планах удвоить свой годовой доход и к концу 2023 года получить 315 миллионов ежедневных активных пользователей (mDAU). После такого заявления акции компании тут же выросли на 10%.

Об этом сообщает CNBC.

По мнению собственников Twitter, удвоение годового дохода будет означать рост с 3,7 млрд долларов в 2020 году до как минимум 7,5 млрд долларов в 2023 году. Компания также поставила цель удвоить скорость разработки к концу того же года.

Отметим, по данным Википедии, Созданный Джеком Дорси в 2006 году, Twitter вскоре завоевал популярность во всtм мире. По состоянию на 1 января 2011 года сервис насчитывает более 200 млн пользователей. В 2014 году выручка компании Twitter Inc. составила 1,4 млрд долларов.

Как сообщал "Телеграф", ранее криптовалюта Dogecoin выросла более чем на 60% после того, как миллиардер Илон Маск опубликовал пост в Twitter.