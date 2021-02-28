Моргают и поворачивают головы: нейросеть "оживила" всем известные мемы (видео)

Пока дипфейк голливудского актера Том Круза живет своей отдельной жизнью в TikTok, многие любители не прочь испытать нейросеть на популярных мемах.

Так, на сайте MyHeritage, который помогает воссоздать генеалогическое древо, появилась новая функция под названием Deep Nostalgia. Она способна анимировать лица на фотографиях, и даже на старых черно-белых снимках.

Для "оживления" портрета нужно зарегистрироваться на сайте и загрузить нужное фото. У человека на изображении появиться мимика - он также начнет поворачивать голову, моргать и улыбаться.

"Телеграф" собрал самые популярные мемы, которые уже прошли "процедуру оживления". Выглядит довольно забавно, а в некоторых местах и жутковато:

Стоить добавить, что свою функцию нейросеть выполняет не всегда удачно. Она плохо обрабатывает изображения не в фас, волосы, попавшие на лицо, наклон головы исподлобья или вполоборота, перепады света и тени на лице, то есть нельзя выбрать область анимации, так как функция автоматическая.

Ранее сообщалось, в чем заключается опасность технологии дипфейка.