США развернут в Украине сеть мощных радаров: зачем они нужны и как помогут при вступлении в НАТО

Американская компания BARON - Critical Weather Intelligence намерена развернуть в Украине сеть метеорологических радаров нового поколения, что ознаменует начало перезапуска государственной гидрометеорологической службы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно обнародованной информации, системы, которые развернуты в Украине, не обновлялись еще со времен СССР.

В новом меморандуме говорится о разворачивании 13 крупных радаров по всей стране. Помимо них будут установлены различные датчики, позволяющие более оперативно и эффективно собирать и передавать данные о погодных явлениях.

По словам менеджера компании "BARON" по глобальному развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Сергея Брайляна, система предназначена не только для отслеживания погодных явлений.

"Хочу отметить, что данная система автоматизированного наблюдения и прогнозирования погоды - это основа систем автоматизированного управления развертывания войск", - сказал он, подчеркнув, что в проекте предусмотрена тотальная модернизация всех систем связи, наблюдения, сбора и обработки информации.

Сумма контрактов не разглашается, однако отмечается, что для полноценного начала работы потребуются определенные законы Верховной Рады.

Разворачивание этих спутников также позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО.

Как сообщалось ранее, США надеются, что Украина не будет выплачивать компенсации бывшим владельцам "ПриватБанка" и вплотную займется "расследованием криминальной активности" его бывшего владельца.