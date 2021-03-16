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В Instagram придумали, как защитить подростков от внимания взрослых незнакомцев

В Instagram придумали, как защитить подростков от внимания взрослых незнакомцев
Обновлено 20:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Instagram обновил свою политику безопасности и ввел новшество, которое, как предполагается, должно уберечь несовершеннолетних от нежелательного внимания со стороны взрослых.

Об этом сообщается в блоге Instagram

Таким образом взрослые люди не смогут писать в личные сообщения лицам, не достигшим 18 лет, до тех пор пока те не подпишутся на их профиль. 

Также на основе ИИ и машинного обучения будет запущен новый механизм, который будет препятствовать регистрации в соцсети детей, которые еще не достигли 13-летнего возраста. Как он работает, разработчики не сообщают. 

Помимо того несовершеннолетним будет приходить оповещение, если взрослый проявляет "подозрительную активность" в сети. Например, когда рассылает много запросов на добавление в френдлист другим подросткам.

Другой механизм будет ограничивать таким взрослым доступ к аккаунтам других несовершеннолетних. Например, не будет показывать детей и их публикации в рекомендациях. 

И напоследок, Инстаграм будет предлагать несовершеннолетним сделать свой профиль приватным. Подростки все еще смогут владеть публичным профилем, однако служба поддержки "отправит ему уведомление, указав преимущества личного аккаунта и напомнив ему проверить свои настройки". 

Напомним, Роскомнадзор обещает через месяц заблокировать Твиттер в России, если тот не выполнит требований российских властей. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Дети, Соцсети, Instagram.
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