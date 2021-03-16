"Никаких ущемлений": сеть высмеивает возможный запрет Twitter в России

Роскомнадзор пригрозил социальной сети Твиттер полной блокировкой на территории России, если тот не удалит "запрещенный контент".

Об этом заявил заместитель главы РКН Вадим Субботин, пишет "Интерфакс".

По его словам, соцсеть проигнорировала требования ведомства, а потому "через месяц" Твиттер будет заблокирован во внесудебном порядке.

Пользователи сети на эту новость отреагировали по разному, кто-то выразил возмущение, кто-то вспомнил о недавней попытке РКН замедлить Твиттер, после которой слегли российские госсайты, а другие указали на неудавшуюся попытку блокировки Телеграм в России.

Друзья, если этот твит наберёт 100 лайков, я заблокирую Роскомнадзор до того, как он заблокирует Твиттер. https://t.co/N0HwrEr09u — Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) March 16, 2021

Вот как.

Т.е. когда соловьева блочат в клабхаусе пользователи - это ущемление свободы слова и американская цензура.

А когда обычному россиянину замедляют тви и грозят его заблокировать - это ок, никаких ущемлений.

Яснопонятно. — Alex Fex (@kotor2003) March 16, 2021

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлили скорость работы социальной сети Twitter на всех мобильных и на половине стационарных устройств. Однако вместе с соцсетью перестали открываться сайты Кремля, правительства РФ и самого Роскомнадзора.

После этого по сети прокатилась волна шуток на эту тему.