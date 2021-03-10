Синхронизировали скорость с Россией: лучшие мемы про замедление Twitter в РФ

В среду, 10 марта в России замедлили работу соцсети Твиттер на всех мобильных и на половине стационарных устройств. В связи с этим в сети прошла волна шуток.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш. Там также рассказали, что после блокировки Роскомнадзором Твиттера, перестали открываться сайты Кремля, правительства РФ и самого Роскомнадзора.

Шуткой о блокировке соцсети поделились в Телеграм-канале МДК.

В Телеграм-канале Двач также не остались в стороне и поделились мемом по данному поводу.

Журналист Илья Варламов прокомментировал замедление Твиттера.

Роскомнадзор объявил неделю блокировочек.



Количество скачиваний ВПН увеличилось вдвое:https://t.co/TQF7zEL7jY pic.twitter.com/OvOSqkEMDd — Ilya Varlamov (@varlamov) March 10, 2021

Блогер Олег Козловский также поделился своей шуткой по данному поводу.

Роскомнадзор уже не знает, как еще приучить тебя пользоваться VPN, лентяй. — Олег Козловский (@kozlovsky) March 10, 2021

Пользователь под ником Айрон Дрю также не остался в стороне и пошутил.

Пользователь под ником Crazy Troublemaker поделился мемом по теме блокировки Твиттера.

Роскомнадзор замедлил работу Twitter. pic.twitter.com/b5Zfn1fUJb — Crazy Troublemaker (@Vadim_SS) March 10, 2021

Пользователь Евгений Посталовский также поделился смешной картинкой в ответ на данную новость.

Роскомнадзор блокировал-блокировал, да заблокировал.

Свой анус. pic.twitter.com/UItqYa3f0U — Евгений Посталовский (@st_postle) March 10, 2021

Пользователь под ником Волчара с Уолл-стрит поделился своей шуткой касательно данной блокировки.

Роскомнадзор замедлил работу твиттера, чтобы синхронизировать его с темпами развития России — Волчара с Уолл-стрит (@WolfcharaWS) March 10, 2021

В свою очередь, пользователи сети также делились своими комментариями в ответ на эту новость.

Стоит напомнить, что ранее 22 декабря в России предложили "конфисковать" Youtube у Google на фоне разногласий.