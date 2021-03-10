Синхронизировали скорость с Россией: лучшие мемы про замедление Twitter в РФ

В среду, 10 марта в России замедлили работу соцсети Твиттер на всех мобильных и на половине стационарных устройств. В связи с этим в сети прошла волна шуток.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш. Там также рассказали, что после блокировки Роскомнадзором Твиттера, перестали открываться сайты Кремля, правительства РФ и самого Роскомнадзора.
Шуткой о блокировке соцсети поделились в Телеграм-канале МДК.
В Телеграм-канале Двач также не остались в стороне и поделились мемом по данному поводу.
Журналист Илья Варламов прокомментировал замедление Твиттера.
Роскомнадзор объявил неделю блокировочек.— Ilya Varlamov (@varlamov) March 10, 2021
Количество скачиваний ВПН увеличилось вдвое:https://t.co/TQF7zEL7jY pic.twitter.com/OvOSqkEMDd
Блогер Олег Козловский также поделился своей шуткой по данному поводу.
Роскомнадзор уже не знает, как еще приучить тебя пользоваться VPN, лентяй.— Олег Козловский (@kozlovsky) March 10, 2021
Пользователь под ником Айрон Дрю также не остался в стороне и пошутил.
Роскомнадзор: «Твиттер, удоли контент»— Айрон Дрю (@tonik602) March 10, 2021
Твиттер: «Нет»
Роскомнадзор: pic.twitter.com/xZeUKygsd3
Пользователь под ником Crazy Troublemaker поделился мемом по теме блокировки Твиттера.
Роскомнадзор замедлил работу Twitter. pic.twitter.com/b5Zfn1fUJb— Crazy Troublemaker (@Vadim_SS) March 10, 2021
Пользователь Евгений Посталовский также поделился смешной картинкой в ответ на данную новость.
Роскомнадзор блокировал-блокировал, да заблокировал.— Евгений Посталовский (@st_postle) March 10, 2021
Свой анус. pic.twitter.com/UItqYa3f0U
Пользователь под ником Волчара с Уолл-стрит поделился своей шуткой касательно данной блокировки.
Роскомнадзор замедлил работу твиттера, чтобы синхронизировать его с темпами развития России— Волчара с Уолл-стрит (@WolfcharaWS) March 10, 2021
В свою очередь, пользователи сети также делились своими комментариями в ответ на эту новость.
Стоит напомнить, что ранее 22 декабря в России предложили "конфисковать" Youtube у Google на фоне разногласий.