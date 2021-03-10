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Среда, 10.03.2021
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Синхронизировали скорость с Россией: лучшие мемы про замедление Twitter в РФ

Синхронизировали скорость с Россией: лучшие мемы про замедление Twitter в РФ
12:35 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В среду, 10 марта в России замедлили работу соцсети Твиттер на всех мобильных и на половине стационарных устройств. В связи с этим в сети прошла волна шуток.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш. Там также рассказали, что после блокировки Роскомнадзором Твиттера, перестали открываться сайты Кремля, правительства РФ и самого Роскомнадзора.

Шуткой о блокировке соцсети поделились в Телеграм-канале МДК.

В Телеграм-канале Двач также не остались в стороне и поделились мемом по данному поводу.

Журналист Илья Варламов прокомментировал замедление Твиттера.

Блогер Олег Козловский также поделился своей шуткой по данному поводу.

Пользователь под ником Айрон Дрю также не остался в стороне и пошутил.

Пользователь под ником Crazy Troublemaker поделился мемом по теме блокировки Твиттера.

Пользователь Евгений Посталовский также поделился смешной картинкой в ответ на данную новость.

Пользователь под ником Волчара с Уолл-стрит поделился своей шуткой касательно данной блокировки.

В свою очередь, пользователи сети также делились своими комментариями в ответ на эту новость.

скрин

скриншот

скриншот мемы

Стоит напомнить, что ранее 22 декабря в России предложили "конфисковать" Youtube у Google на фоне разногласий.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Twitter, Роскомнадзот.
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