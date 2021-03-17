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У Google произошел масштабный сбой: где сегодня проблемы с доступом

У Google произошел масштабный сбой: где сегодня проблемы с доступом
19:11 Сегодня Телеграф

Вечером в среду, 17 марта, в Украине и ряде европейских городов произошел масштабный сбой Google.

Не работал поисковик, переводчик, и ряд других сервисов.

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Сбой продлился менее получаса, и среди украинцев его заметили жители Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Также задело и много европейских стран. Среди прочего, Венгрию, Чехию, Хорватию, Румынию, Сербию, Австрию, Боснию и Герцеговину.

Вот так выглядит карта сбоя:

Почему не работает Гугл 17.03.2021 - Сбой сейчас на карте Украины и мира

Около 19:00 сайт и все сервисы Гугл снова заработали.

Стоит заметить, что всего за сутки до этого, 16 марта, был зафиксирован последний серьезный сбой Google.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Google, Сбой.
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