В пандемию киберсекс актуален как никогда: VR выводят на новый уровень в Британии

В мире возрос спрос на киберсекс, поскольку из-за ограничений люди имеют проблемы с тем, чтобы увидеть друг друга вживую. В то же время в Британии VR выводят на новый уровень.

Об этом сообщила опытный дизайнер Ангелина Александрович.

В месте с этим, пандемия повысила готовность людей использовать технические решения до небывало высокого уровня.

Александрович руководит коллективом под названием Raspberry Dream Labs, который создает мультисенсорные киберсексуальные опыты, которые позволяют людям наслаждаться интимными моментами вместе, даже когда они находятся в разных местах.

По словам дизайнера, в то время как VR раньше считалась чем-то только для геймеров, она стала мейнстримом и теперь используется в интимных отношениях и свиданиях.

На промышленном предприятии в Северном Лондоне два добровольца демонстрируют опыт ее прототипа, сочетающий виртуальную реальность (VR), дополненную реальность и даже запах, передаваемый через ошейник на шее, головной убор и ручные датчики. Добровольцы видят друг друга как очертания человеческих фигур через наушники и могут ласкать друг друга, даже не касаясь друг друга. По словам Александрович, опыт включает в себя тактильные стимуляторы, расположенные над эрогенными зонами, что в конечном итоге может быть включено в мягкие роботизированные "нижнее белье".

Она утверждает, что, поскольку мы рады включить технологии во многие аспекты повседневной жизни, такие как здоровье или финансы, мы должны включить спальню.

В отчете американской исследовательской компании Arizton за 2019 год говорится, что к 2024 году мировой рынок товаров для сексуального здоровья достигнет около 39 миллиардов долларов.

Стоит напомнить, что 16 марта в Instagram обновили политику безопасности и ввели новацию, которая, как предполагается, должна уберечь несовершеннолетних от нежелательного внимания со стороны взрослых.