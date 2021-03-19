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Пятница, 19.03.2021
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В работе Instagram и WhatsApp зафиксирован сбой: карта "проблемных" стран

В работе Instagram и WhatsApp зафиксирован сбой: карта "проблемных" стран
19:55 Сегодня Телеграф

В пятницу, 19 марта, произошел сбой в работе приложений Whatsapp и instagram, о чем сообщили многие пользователи. Причины сбоя пока не известны.

На проблемы в работе WhatsApp и Instagram жалуются пользователи из России и Северной Европы. Пользователи приложений сообщили, что не доставлялись смс ни в WhatsApp, ни в Instagram. Также не загружались ни видео, ни фотографии. 

Данные о сбое предоставил и портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов, представив соответствующую карту сбоев.

Карта сбоя выглядит так:

Инстаграм

WhatsApp 

Ранее, "Телеграф" сообщал, что в четверг, 18 марта, произошел сбой в работе Telegram, который зацепил Киев, Москву и Санкт-Петербург.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Instagram, Сбой, WhatsApp, Техно.
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