В работе Instagram и WhatsApp зафиксирован сбой: карта "проблемных" стран

В пятницу, 19 марта, произошел сбой в работе приложений Whatsapp и instagram, о чем сообщили многие пользователи. Причины сбоя пока не известны.

На проблемы в работе WhatsApp и Instagram жалуются пользователи из России и Северной Европы. Пользователи приложений сообщили, что не доставлялись смс ни в WhatsApp, ни в Instagram. Также не загружались ни видео, ни фотографии.

Данные о сбое предоставил и портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов, представив соответствующую карту сбоев.

Карта сбоя выглядит так:

Инстаграм

WhatsApp

Ранее, "Телеграф" сообщал, что в четверг, 18 марта, произошел сбой в работе Telegram, который зацепил Киев, Москву и Санкт-Петербург.