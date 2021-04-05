Один из известнейших мировых брендов заявил об уходе с рынка смартфонов

Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG сообщил, что отказывается от производства и продажи мобильных телефонов по всему миру.

Соответствующее решение было принято 5 апреля 2021 года на совете директоров и опубликовано на официальном сайте компании.

Подобное решения производитель принял потому, что выход из сектора разработки смартфонов позволит компании сосредоточить свои силы и ресурсы в таких областях, как компоненты электромобилей, умные дома, робототехника, искусственный интеллект, а также на создании различных платформ и сервисов.

Телефоны LG, которые уже были выпущены до этого решения, по-прежнему будут доступны для продажи. Более того, компания будет предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для своих клиентов.

Ожидается, что закрытие бизнеса мобильных телефонов будет завершено к 31 июля.

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