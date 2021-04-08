История, что оживает: у Чернобыля появилось первое официальное мобильное приложение

В зоне отчуждения в Украине презентовали мобильное приложение о Чернобыле с дополненной реальностью - Chornobyl App, которое позволяет каждому желающему оживить историю, что произошла в апреле 1986 года.

"В приложении около 150 материалов - это такая Википедия о Чернобыле в кармане. Здесь есть аудио-гиды, панорамы 360, 3d-модели, элементы дополненной реальности. Это расширяет опыт туристов, которые едут в Чернобыль, а также тех, кто за возрастных ограничений или карантин не имеет возможности попасть сюда", - рассказывает Валерий Коршунов, один из авторов мобильного приложения Chornobyl App.

Известные достопримечательности Зоны Отчуждения можно установить и рассмотреть прямо у себя дома. Для этого создатели приложения оцифровали лазерными сканерами уникальные объекты и локации Чернобыля. Этой функцией разработчики подарили "вторую" жизнь известным памятникам.

В приложении Chornobyl App собрана исчерпывающая информация по истории трагедии, рассекреченные документы КГБ, карты загрязнения, новости по современному состоянию Зоны Отчуждения, ее научным и культурным проектам, а также опровержения распространенных фейков.

Первый официальное приложение Chornobyl App было создано при поддержке Украинского культурного фонда, Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения, Национального музея "Чернобыль", Центра исследований освободительного движения, МОО" Центр ПРИПЯТЬ.ком ", МОО" Европейский Институт Чернобыля ".

Ранее, "Телеграф" писал, что украинское креативное агентство "Banda" разработало официальный логотип Чернобыльской зоны отчуждения, который будет меняться каждый год.