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Зеленский назвал две задачи, которые стоят перед украинской космонавтикой

Зеленский назвал две задачи, которые стоят перед украинской космонавтикой
13:17 Сегодня Телеграф

Задача украинского государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов. Следует сохранить все, что сделано старшими поколениями и одновременно - прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет были не единственными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по случаю 60-летия со дня первого полета человека в космос.

"Наше поколение должно сделать свой заметный вклад в развитие ракетно-космической отрасли. В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущей аэрокосмической государства", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

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По его словам, заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах. Дескать, создание Государственной космической программы упорядочит наши намерения и даст понимание, что и как мы будем делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли. Также, по мнению Зеленского, необходимо в полном объеме возобновить финансирование стратегически важных проектов, в частности космической системы"Сич-2-1". Правительство недавно приняло постановление, которое позволит выделять больше денег. Но даже этого мало, считает президент.

"Мир ожидает от нас новых подходов. У нас есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе. На повестке дня - оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее - достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве", - резюмировал Владимир Зеленский.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Владимир Зеленский, День космонавтики, 12 апреля, Украина в космосе.
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