В работе Твиттер произошел сбой: пользователи жалуются на невозможность получить доступ к сайту

В работе социальной сети Twitter произошел сбой.

Как свидетельствуют данные downdetector, пользователи сети в основном жалуются на невозможность получить доступ к сайту.

Некоторые из них не смогли войти в аккаунт.

Пользователи жаловались на работу твиттера около 3:00 по киевскому времени, а затем около 15:00 был зафиксирован еще один пик.

В основном проблемы возникли у пользователей из европейских стран.

О возможных проблемах сообщили и в техподдержке соцсети.

"Твиты могут не загружаться для некоторых из вас. Мы работаем над решением проблемы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на популярном хакерском форуме была обнародована база данных SQL, содержащая данные об 1,3 миллиона пользователей Clubhouse, включая их ID, имя, фотографию и другие данные.