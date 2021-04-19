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Будущее уже здесь: в небе над Шанхаем множество дронов сформировали QR-код с рекламой игры

Будущее уже здесь: в небе над Шанхаем множество дронов сформировали QR-код с рекламой игры
23:38 Сегодня Телеграф

В КНР занялись испытанием нового формата рекламной продукции. С помощью дронов компания вывела в небо рекламу видоигры.

Фотографию необычного зрелища опубликовало в twitter российское издание "Газета.Ru".

"В ночном небе Шанхая видеоигровая компания устроила перфоманс, собрав из дронов QR-код, который ведёт на их игру. Получился прямо совсем киберпанк", - поделились впечатлением авторы сообщения.

 

По факту, в небо было поднято несколько сотен летательных аппаратов.  Своим светом они смогли образовать некоторые фигуры. Так и вышел QR-код видеоигры, чтобы зрители смогли его отсканировать на смартфон и скачать саму игру. На данный момент не известно, насколько эффективной оказалась реклама и была ли она самоокупаемая.

Напомним, американо-китайская команда ученых опубликовала результаты своего исследования. Им удалось скрестить человеческие стволовые клетки и эмбрионы макак. Само исследование завершилось еще в 2018 году. Эксперимент вызвал негодование в рядах научного сообщества. Многие считают такие действия профанацией.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Китай, Шанхай, QR-код, Видеоигра, Дроны.
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