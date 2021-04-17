Скачать
Суббота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Помочь больным ковидом и не лишиться почки: как украинские волонтеры спасают жизни, по крохам собирая деньги на кислород
Помочь больным ковидом и не лишиться почки: как украинские волонтеры спасают жизни, по крохам собирая деньги на кислород
Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
Смертность та же, а выздоровевших меньше: данные по коронавирусу в Украине на 17 апреля
Смертность та же, а выздоровевших меньше: данные по коронавирусу в Украине на 17 апреля

Ученые попали в этический скандал, скрестив человека с обезьяной для опытов

Ученые попали в этический скандал, скрестив человека с обезьяной для опытов
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф

Спорный эксперимент, с точки зрения этики, провела команда американо-китайских ученых. Им удалось скрестить человеческие стволовые клетки и эмбрионы макак.

Опыты проводились в рамках исследования раннего развития человека. Позже его результаты увидели свет в журнале "Cell ". Всего лишь несколько эмбрионов подавали признаки жизни в течении 20 дней, пока проводился эксперимент, пишет businessinsider.

По словам главы исследовательской группы Хуана Карлоса Изписуа Бельмонте из Института Солка, ученые не имеют права проводить определенные типы экспериментов на людях. Поэтому для них для стало важным иметь в наличии модели для более точного изучения и понимания человеческой биологии и болезней. Отметим, ранее он принимал участие в создание смешанного эмбриона человека и свиньи.

Ученые создали химеру человека и свиньи (Видео)

Не все представители научного мира по достоинству оценили результаты эксперимента. По мнению преподавателя биомедицинской этики и исследователя в Медицинской школе Норвичского университета Восточной Англии Анны Смайдор, нельзя окончательно утверждать, что новообразованные химерные эмбрионы являются полностью человеческими. А поэтому аргументы о новых возможностях при проведении экспериментов над аналогами человеческих эмбрионов остается открытым.

Напомним, в США продемонстрировали видео с обезьяной, которая играет в видеоигру с помощью мыслей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

Эмбрион, Ученые, Макаки, Человек и обезьяна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
02 "Теряю разум": в сети восхищаются новой песней группы KAZKA о сказочной девушке (видео)
03 "Привезла в Париж новую моду": в сети набросились на Мендель из-за ее странного образа во Франции (фото)
04 Эффектные образы первых леди: Елена Зеленская и Брижит Макрон встретились в Париже
05 Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото
Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото
В Киеве от коронавируса скончался глава райгосадминистрации
В Киеве от коронавируса скончался глава райгосадминистрации
Дизайнеров ничем не удивишь: реклама раковарни с летающей коровой поразила сеть
Дизайнеров ничем не удивишь: реклама раковарни с летающей коровой поразила сеть
Букингемский дворец поделился ранее неопубликованными фото принца Филиппа из личной жизни
Букингемский дворец поделился ранее неопубликованными фото принца Филиппа из личной жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь