Ученые попали в этический скандал, скрестив человека с обезьяной для опытов

Спорный эксперимент, с точки зрения этики, провела команда американо-китайских ученых. Им удалось скрестить человеческие стволовые клетки и эмбрионы макак.

Опыты проводились в рамках исследования раннего развития человека. Позже его результаты увидели свет в журнале "Cell ". Всего лишь несколько эмбрионов подавали признаки жизни в течении 20 дней, пока проводился эксперимент, пишет businessinsider.

По словам главы исследовательской группы Хуана Карлоса Изписуа Бельмонте из Института Солка, ученые не имеют права проводить определенные типы экспериментов на людях. Поэтому для них для стало важным иметь в наличии модели для более точного изучения и понимания человеческой биологии и болезней. Отметим, ранее он принимал участие в создание смешанного эмбриона человека и свиньи.

Не все представители научного мира по достоинству оценили результаты эксперимента. По мнению преподавателя биомедицинской этики и исследователя в Медицинской школе Норвичского университета Восточной Англии Анны Смайдор, нельзя окончательно утверждать, что новообразованные химерные эмбрионы являются полностью человеческими. А поэтому аргументы о новых возможностях при проведении экспериментов над аналогами человеческих эмбрионов остается открытым.

Напомним, в США продемонстрировали видео с обезьяной, которая играет в видеоигру с помощью мыслей.