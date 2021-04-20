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Весенняя презентация Apple: где смотреть и чем удивит компания

Весенняя презентация Apple: где смотреть и чем удивит компания
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter

20 апреля состоится первая в 2021 году презентация от компании Apple, на которой производитель представит свои новинки. Весенняя презентация состоится снова в онлайн-формате, что сделано в целях безопасности.

 Новая презентация Apple пройдет под слоганом Spring Loaded 20 апреля в 20:00 по Киеву. Посмотреть ее можно будет на ютуб-канале Apple.

Что именно производитель презентует 20 апреля неизвестно, однако в сети много предположений по этому поводу. Если верить последним утечкам, то на презентации должны показать новые iPad Pro, iPad mini 6 и умные GPS-маячки AirTag. 

Новый iPad Pro должен выйти в двух версиях: с диагональю 11 и 12,9 дюймов. Отличием от остальных версий станет дисплей, который выполнен по технологии miniLED, что поможет продлить срок службы батареи.

Также, производитель должен обновить iPad mini. 

Также, еще с 2019 года "любители яблок" ждут маячки AirTags – маленькие круглые метки с Bluetooth, которые будут помогать пользователям отслеживать и находить пропавшие гаджеты. 

Кроме того в сети ходят слухи о выходе нового поколения MacBook, iMac, Mac Pro, однако подробностей о них мало.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появилась информация о том, как будут выглядеть корпусы и камеры телефонов iPhone 13. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

Все по теме:

Apple, iPad, Технологии, Презентация, Техно, AirTags.
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