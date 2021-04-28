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Серьезный конкурент Zoom: в Telegram вот-вот добавят групповые видеозвонки

Серьезный конкурент Zoom: в Telegram вот-вот добавят групповые видеозвонки
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф

Уже в мае 2021 года в Telegram появится новая функция. Пользователи смогут общаться между собой с помощью групповых видеоконференций.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале основателя сервиса Павла Дурова.

"В мае мы добавим видео в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков",- указано в сообщении.

Также читателя информируют, что в новом сервисе будет все, что должен предоставлять современный инструмент видео-конференц-связи: совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов. Однако, это будет совмещено с пользовательским интерфейсом на уровне Telegram, скоростью и шифрованием.

Таким образом, можно предположить, что в будущем, в случае успеха данной затеи, Telegram вполне может затмить Zoom. Во времена пандемии коронавируса данный сервис сильно повысил свои позиции. Количество корпоративных клиентов Zoom за 2020 год взлетело на 470%, а прибыль приблизилась к $1 млрд, сообщает thebell.io.

Отметим, функция видеозвонков появилась в Telegram в августе 2020 год. Тогда в разговоре могли общаться лишь два человека.

Напомним, сейчас в лишь 24,2% украинцев используют для общения Telegram.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Павел Дуров, Telegram, видеоконференции.
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