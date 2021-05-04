Как в Call of Duty: британские морпехи поразили сеть высадкой с ракетным ранцем (видео)

Британский Королевский флот и пехота совершили высадку военных из лодок на борт корабля при помощи реактивных костюмов компании Gravity Industries.
Об этом 4 мая сообщили CNN.
В компании разработавшей реактивные ранцы утверждают, что костюм может летать со скоростью до 120км/час и подниматься на высоту 3,6 км.
Сообщается, что во время испытания военный стартовал с борта одного из катеров и совершил высадку на движущийся корабль. Разработчики отмечают, что такой костюм позволит высадиться на корабли быстрее, чем с вертолета.
В Телеграм-канале "База" показали кадры с тестовой высадки.
"Видео для фанатов Call of Duty, только снято оно в нашей с вами реальности", — прокомментировали видео в группе.
Gravity Industries это компания, созданная британцем Ричардом Браунингом, который состоит в резерве Королевской морской пехоты.
Напомним, 2 мая компания SpaceX Илона Маска вернула на Землю четырех астронавтов, которых в середине ноября 2020 года сама же и доставила на Международную космическую станцию.