"Это чудо": в Израиле научились добывать воду из воздуха (видео)

Израильская компания Watergen разработала технологию, которая позволяет добывать воду из воздуха, и встроила свое изобретение в автомобиль.

Видео с наглядной демонстрацией на своей странице в соцсети Facebook опубликовал в понедельник, 10 мая, главный раввин Украины Азман Моше Реувен.

По его словам, компания разработала эту технологию несколько лет назад.

"А вот теперь мне выпала возможность присутствовать при воплощении этой уникальной технологии в автомобилях. Это даст возможность людям всегда в наличии, в прямом смысле, под рукой, чистую и свежую питьевую воду, а также избавиться от вредного пластика, который при нагревании в салоне автомобиля выделяет в воду ядовитые вещества, тем самым нанося вред здоровью людей", - написал главный раввин Украины.

На сайте компании заверяют, что качество и вкус воды, обработанной по их технологии, соответствуют высочайшим стандартам.

Как сообщалось, основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что в столь сложное для мира время, нужно сосредоточить внимание на некоторых из более серьезных земных проблем.