В небе на скорости 1800 км/ч: США собираются вернуть к жизни сверхзвуковые авиаперевозки

Одна из самых крупных авиакомпаний мира United Airlines намерена вновь возобновить практику пассажирских авиаперевозок на сверхзвуковых самолетах. Для этой цели компания уже заказала 15 самолетов Overture, разработанных компанией Boom Supersonic.

Об этом сообщает The NYT.

Компания хочет получить безопасное, удобное и экологическое транспортное средство и ожидает, что первые тестовые полеты состоятся уже в 2026 году, а развернуть пассажирские перевозки планируется к 2029 году.

Заявлено, что Overture разгоняется до 1800 километров в час, что в два раза больше скорости полетов современных пассажирских самолетов.

Если это будет соответствовать действительности, United Airlines закажет еще 35 таких воздушных судов.

За счет использования специального экологического топлива производитель намерен получить коммерческий лайнер с нулевым влиянием на атмосферу и окружающую среду. Ожидается, что время полета, например, из Лондона в Нью-Йорк составит всего 3,5 часа, а из Сан-Франциско в Токио - 6 часов.

В истории лишь три компании использовали сверхзвуковые пассажирские самолеты. "Аэрофлот" эксплуатировал Ту-144 с 1975 по 1978 года, а Air France и British Airways использовали Concorde с 1976 по 2003 года. Самолеты не получили особого распространения из-за сильного шума и высоким расходом топлива, а следовательно и ценами на один полет.

Окончательно точку в истории "конкордов" поставила авиакатастрофа рейса AFR 4590, упавшего под Парижем 25 июля 2000 года. Тогда во время взлета у самолета загорелся один из двигателей, попытки посадить судно завершились падением на гостиницу. В трагедии погибли 100 пассажиров, 9 человек экипажа и 4 человека на земле. За все 27 лет эксплуатации это была единственная авиакатастрофа с участием Конкорда.

Как сообщалось ранее, компания "Virgin Galactiс" провела успешные испытания корабля для космического туризма.