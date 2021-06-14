S.T.A.L.K.E.R. 2 еще не вышел, но уже угодил в скандал: первый трейлер возмутил украинцев (видео)

Компания GSC Game World обнародовала трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2, однако пользователи сети его не оценили.

Все дело в том, что сам трейлер был представлен на российском языке, кроме того фанаты зацепились за официальное название "Heart of Chernobyl", мол для транслитерации было взято российское название "Чернобыль", а не украинское "Чорнобиль". Таким образом, по мнению пользователей сети, у игроков возникнет впечатление, что игру разрабатывала российская студия, а не украинская.

Пользователи твиттер запустили даже свой хэштег #ChornobylNotChernobyl.

Ожидается, что игра выйдет 28 апреля 2022 года, будет ли в ней полноценный украинский дубляж пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, накануне Ubisoft озвучила дату выхода игры Far Cry 6 и показала геймплейный ролик.