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S.T.A.L.K.E.R. 2 еще не вышел, но уже угодил в скандал: первый трейлер возмутил украинцев (видео)

S.T.A.L.K.E.R. 2 еще не вышел, но уже угодил в скандал: первый трейлер возмутил украинцев (видео)
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Компания GSC Game World обнародовала трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2, однако пользователи сети его не оценили. 

Все дело в том, что сам трейлер был представлен на российском языке, кроме того фанаты зацепились за официальное название "Heart of Chernobyl", мол для транслитерации было взято российское название "Чернобыль", а не украинское "Чорнобиль". Таким образом, по мнению пользователей сети, у игроков возникнет впечатление, что игру разрабатывала российская студия, а не украинская. 

Пользователи твиттер запустили даже свой хэштег #ChornobylNotChernobyl. 

Ожидается, что игра выйдет 28 апреля 2022 года, будет ли в ней полноценный украинский дубляж пока неизвестно. 

Как сообщалось ранее, накануне Ubisoft озвучила дату выхода игры Far Cry 6 и показала геймплейный ролик. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 100

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Украинский язык, Игры, S.T.A.L.K.E.R. 2.
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