Из Англии в США через океан впервые в истории пустили судно без людей на борту: чем закончился эксперимент

Тримаран Мэйфлауэр (Mayflower) осуществил историческое путешествие из Англии в Америку пересекая Атлантический океан. При этом на борту не было ни одного человека, зато судно оборудовано радарами, сенсорами и системой ИИ, однако путешествие не было успешным.

Об этом 21 июня сообщил Washington Post.

Судно было создано при усилиях компаний "IBM" и некоммерческой организации, занимающейся морскими исследованиями "Promare". Автономная лодка длиной 15 метров отправился в плавание у побережья английского Плимута в начале прошлой недели.

Планировалось, что тримаран пересечет Атлантический океан и доберется до американского Плимута.

Однако, техническая неполадка прервала исторический круиз. Судно должно было собирать климатические данные и данные о загрязнении вод. Однако, было замечено, что судно движется со скоростью вдвое меньше запланированной. Это и послужило причиной возврата тримарана к месту старта.

Предполагается, что проблема может быть связана с поломкой одного из узлов, касается резервного дизельного двигателя.

Напомним, что 4 июня одна из самых крупных авиакомпаний мира United Airlines озвучила планы вновь возобновить практику пассажирских авиаперевозок на сверхзвуковых самолетах.