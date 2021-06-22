Скачать
Вторник, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 (видео)
Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 (видео)
Итоги дня 21 июня: новые санкции против Беларуси, выборы в Армении, проигрыш Украины в Бухаресте
Итоги дня 21 июня: новые санкции против Беларуси, выборы в Армении, проигрыш Украины в Бухаресте
Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)

Из Англии в США через океан впервые в истории пустили судно без людей на борту: чем закончился эксперимент

Из Англии в США через океан впервые в истории пустили судно без людей на борту: чем закончился эксперимент
00:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Тримаран Мэйфлауэр (Mayflower) осуществил историческое путешествие из Англии в Америку пересекая Атлантический океан. При этом на борту не было ни одного человека, зато судно оборудовано радарами, сенсорами и системой ИИ, однако путешествие не было успешным.

Об этом 21 июня сообщил Washington Post.

Судно было создано при усилиях компаний "IBM" и некоммерческой организации, занимающейся морскими исследованиями "Promare". Автономная лодка длиной 15 метров отправился в плавание у побережья английского Плимута в начале прошлой недели.

Планировалось, что тримаран пересечет Атлантический океан и доберется до американского Плимута.

Однако, техническая неполадка прервала исторический круиз. Судно должно было собирать климатические данные и данные о загрязнении вод. Однако, было замечено, что судно движется со скоростью вдвое меньше запланированной. Это и послужило причиной возврата тримарана к месту старта.

Предполагается, что проблема может быть связана с поломкой одного из узлов, касается резервного дизельного двигателя.

Напомним, что 4 июня одна из самых крупных авиакомпаний мира United Airlines озвучила планы вновь возобновить практику пассажирских авиаперевозок на сверхзвуковых самолетах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 346

Все по теме:

Судно, Mayflower, Тримаран.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
02 Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
03 Дизентерия и холера не пугают: развлечения на пляжах Ялты после потопа сняли на видео
04 Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
05 Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венгерский министр устроил новую провокацию против Украины в ПАСЕ, припомнив скандал с &quot;Миротворцем&quot;
Венгерский министр устроил новую провокацию против Украины в ПАСЕ, припомнив скандал с "Миротворцем"
Взрыв в многоэтажке под Киевом: число пострадавших увеличилось, есть первая жертва (фото, видео)
Взрыв в многоэтажке под Киевом: число пострадавших увеличилось, есть первая жертва (фото, видео)
Апогей кофейного бизнеса: церковные киоски с кофе и вкусняшками насмешили украинцев (фото)
Апогей кофейного бизнеса: церковные киоски с кофе и вкусняшками насмешили украинцев (фото)
Какой праздник 22 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь