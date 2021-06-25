Скачать
Пятница, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Поезд "кинул" пассажиров во Львове, а их вещи повез в Киев: что говорят в "Укрзализныце"
Поезд "кинул" пассажиров во Львове, а их вещи повез в Киев: что говорят в "Укрзализныце"
"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына
"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына
Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю и озвучил условиях их отмены
Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю и озвучил условиях их отмены
Похолодание на выходных несет в Украину ливни, град, шквалы и вероятность смерчей: прогноз синоптика
Похолодание на выходных несет в Украину ливни, град, шквалы и вероятность смерчей: прогноз синоптика

Видеозвонки в Telegram теперь доступны по одному нажатию кнопки: как это работает

Видеозвонки в Telegram теперь доступны по одному нажатию кнопки: как это работает
Обновлено 19:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Популярный мессенджер Telegram добавил новую полезную функцию, отныне каждый участник голосового чата может перевести диалог в видеотрансляцию. 

Об этом сообщается в блоге компании. 

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо во время звонка нажать на кнопку с изображением камеры. 

В групповом звонке может участвовать неограниченное число участников, но для видеоконференции их количество пока будет ограничено 30 участниками. В компании обещают, что в будущем их количество будет увеличено. 

Для видеозвонков можно задействовать как фронтальную, так и заднюю камеру устройства, кроме того есть функция демонстрации экрана. Кроме того обе эти трансляции можно запустить параллельно. 

На компьютерах же звонок будет открываться в отдельном окне, что позволит не терять чаты из виду. 

Как сообщалось ранее, компания Илона Маска SpaceX намерена запустить работу своего спутникового интернета Starlink к сентябрю 2021 года. Единственная задержка у компании может быть из-за необходимости договариваться с правительствами стран. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 223

Все по теме:

Звонки, Telegram, Мессенджеры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Известный инфекционист развеял мифы про дельта-штамм коронавируса и рассказал, как ему противостоять
02 Жена футболиста сборной Украины забыла надеть нижнее белье (фото)
03 Нагрянули прямо в спортзал: Киве вручили подозрение из-за шапки со звездой (видео)
04 Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
05 Зеленский стал заложником "теплой ванны": политолог разобрал резонансное интервью президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Львов обрушился внезапный ураган с ливнем: ветром сдувает террасы, а в ресторанах нет света (видео)
На Львов обрушился внезапный ураган с ливнем: ветром сдувает террасы, а в ресторанах нет света (видео)
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
Массовое задержание копов в Харькове: полицейских подозревают в пытках и сборе &quot;дани&quot;
Массовое задержание копов в Харькове: полицейских подозревают в пытках и сборе "дани"
В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты (фото)
В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь