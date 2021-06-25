Видеозвонки в Telegram теперь доступны по одному нажатию кнопки: как это работает

Популярный мессенджер Telegram добавил новую полезную функцию, отныне каждый участник голосового чата может перевести диалог в видеотрансляцию.

Об этом сообщается в блоге компании.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо во время звонка нажать на кнопку с изображением камеры.

В групповом звонке может участвовать неограниченное число участников, но для видеоконференции их количество пока будет ограничено 30 участниками. В компании обещают, что в будущем их количество будет увеличено.

Для видеозвонков можно задействовать как фронтальную, так и заднюю камеру устройства, кроме того есть функция демонстрации экрана. Кроме того обе эти трансляции можно запустить параллельно.

На компьютерах же звонок будет открываться в отдельном окне, что позволит не терять чаты из виду.

Как сообщалось ранее, компания Илона Маска SpaceX намерена запустить работу своего спутникового интернета Starlink к сентябрю 2021 года. Единственная задержка у компании может быть из-за необходимости договариваться с правительствами стран.