В Днепре школьники и студенты запускали куриные яйца на ракетах (видео)

В Днепре прошло необычное состязание среди юных ракетомоделистов. От них потребовали запустить на высоту в 250 метро сырой куриное яйцо, да так, чтобы оно после испытания осталось целым.

Такие условия организаторы конкурса Ukraine Rocketry Challenge 2021 поставили его участникам, передает "Дом".

Всего вызов приняли 17 команд школьников или студентов со всей Украины. Однако до финала добрались не все.

Дело в том, что если в процессе подъема или спуска хрупкий груз получит хотя бы одну трещину, то команда дисквалифицируется. И четыре команды с заданием не справились.

Кроме того от каждой команды требовалось поднять ракету на определенную высоту, а затем спустить ее обратно за нужное время. За ошибки начислялись штрафные баллы.

Победителями из состязания вышли две команды из Шостки (Сумская область) и одна из Днепра.

Призовой фонд составлял 100 тысяч гривен. Победители говорят, что потратят полученные средства на новые детали к ракетам.

Сюжет о запуске яиц с 7:13.

Как сообщалось ранее, в июле этого года компания Blue Origin миллиардера Джефа Безоса намерена запустить в космос первого туриста.