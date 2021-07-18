США хотят построить гигантский космический радар для противодействия России и Китаю

США намерены развернуть в Великобритании радар для отслеживания объектов в глубоком космосе. Он станет частью комплекса, способного распознавать потенциальные мишени на расстоянии около 36 тысяч километров о Земли. То есть на расстоянии, где размещено множество военных спутников.

Об этом пишет BBC.

Еще два таких радара планируется разместить в Австралии и в Техасе.

В последнее время все чаще звучат опасения, что в космосе началась новая гонка вооружений. В частности, США и Британия обвиняют Россию и Китай в размещении на орбите оружия, способного поражать спутники.

Только в прошлом году на орбиту были выведены более тысячи спутников, из которых 10 отправлены американскими военными.

Комплекс под названием "Усовершенствованные радарные средства для глубокого космоса" (Deep Space Advanced Radar Capability, DARC) разрабатывается в Центре космических и ракетных систем США.

Новый комплекс вероятно разместят в Шотландии или "где-то ближе к югу" Британии. Он будет состоять из около 10-15 параболических антенн для отслеживания и еще 4 для передачи.

Помимо военных объектов России и Китая, система обнаружения также сможет обнаруживать космический мусор. По убеждению американских военных, DARC сможет обнаружить предметы, размером с футбольный мяч на расстоянии в 36 тысяч километров.

Как сообщалось ранее, США начали разворачивать в Польше мощную противоракетную систему Aegis Ashore.