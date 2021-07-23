Google посвятил открытию Олимпийский игр большую дудл-игру (фото, видео)

Компания Google посвятила Олимпийским играм, которые стартуют 23 июля, самую большую интерактивную игру Doodle Champion Island.
Об этом сообщает компания.
Это сборник из 7 мини-игр сделанных в стилистике 16-битных игр. Они посвящены разным олимпийским видам спорта. Среди них такие, как теннис, бег, плавание, скейтбординг, скалолазание.
Фото: Google
Пользователь играет за Кота Счастливчика (Lucky the Calico Ninja Cat) и выбирает к какой команде присоединиться - синей, красной, желтой и зеленой. Им соответствуют традиционные персонажи историй Японии - бык, ворона, лис и черепаха (дух воды).
В конце каждого уровня есть "биг боссы" - "Легендарные чемпионы" из японского фольклора. Если их победить и собрать 7 свитков - открываются новые приключения.
Игра будет доступна весь день 23 июля и ее результаты добавляются в мировой рейтинг в режиме реального времени.
Тизер приключений собрали в мультфильм. Этот дудл результат совместного творчества с японской студией анимации STUDIO 4°C.
Дудлы от Google - посвящаются важным событиям в мире.
Ранее "Телеграф" сообщал, что компания Google посвятила дудл Ваттовому морю.