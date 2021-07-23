Google посвятил открытию Олимпийский игр большую дудл-игру (фото, видео)

Компания Google посвятила Олимпийским играм, которые стартуют 23 июля, самую большую интерактивную игру Doodle Champion Island.

Об этом сообщает компания.

Это сборник из 7 мини-игр сделанных в стилистике 16-битных игр. Они посвящены разным олимпийским видам спорта. Среди них такие, как теннис, бег, плавание, скейтбординг, скалолазание.

Фото: Google

Пользователь играет за Кота Счастливчика (Lucky the Calico Ninja Cat) и выбирает к какой команде присоединиться - синей, красной, желтой и зеленой. Им соответствуют традиционные персонажи историй Японии - бык, ворона, лис и черепаха (дух воды).

В конце каждого уровня есть "биг боссы" - "Легендарные чемпионы" из японского фольклора. Если их победить и собрать 7 свитков - открываются новые приключения.

Игра будет доступна весь день 23 июля и ее результаты добавляются в мировой рейтинг в режиме реального времени.

Тизер приключений собрали в мультфильм. Этот дудл результат совместного творчества с японской студией анимации STUDIO 4°C.

Дудлы от Google - посвящаются важным событиям в мире.

Ранее "Телеграф" сообщал, что компания Google посвятила дудл Ваттовому морю.