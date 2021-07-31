Google планирует массовую чистку аккаунтов: кому нужно опасаться

С 27 сентября пользователи старых версий операционной системы Android не смогут попасть в свои аккаунты Google.

Об этом сообщила техподдержка компании.

Блокировать вход в аккаунт и пользование приложениями Google будут с версии операционной системы Android 2.3.7 и старше. При попытке войти или, например, поискать адрес в картах будет выдавать ошибку.

"Если вы войдете в свое устройство после 27 сентября, вы можете получить ошибки имени пользователя или пароля при попытке использовать продукты и службы Google, такие, как Gmail, YouTube и Карты", — рассказал специалист техподдержки Зак Поллак.

В компании советуют обновить операционную систему устройства до версии 3 и выше. Также сохранится возможность зайти на свой Гугл аккаунт с другого устройства, к примеру, компьютера.

Также, для тех, у кого нет возможности обновить версию ОС, в Google оставили лазейку - пользоваться частью сервисов и почтой можно будет через установленный на смартфоне браузер.

Посмотреть, какая у вас версия Android можно в настройках телефона. Нужно найти в списке "Система", затем "Дополнительно" или "Обновление системы".

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