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Google планирует массовую чистку аккаунтов: кому нужно опасаться

Google планирует массовую чистку аккаунтов: кому нужно опасаться
15:44 Сегодня Телеграф Иллюстрация

С 27 сентября пользователи старых версий операционной системы Android не смогут попасть в свои аккаунты Google. 

Об этом сообщила техподдержка компании. 

Блокировать вход в аккаунт и пользование приложениями Google будут с версии операционной системы Android 2.3.7 и старше. При попытке войти или, например, поискать адрес в картах будет выдавать ошибку. 

"Если вы войдете в свое устройство после 27 сентября, вы можете получить ошибки имени пользователя или пароля при попытке использовать продукты и службы Google, такие, как Gmail, YouTube и Карты", — рассказал специалист техподдержки Зак Поллак. 

В компании советуют обновить операционную систему устройства до версии 3 и выше. Также сохранится возможность зайти на свой Гугл аккаунт с другого устройства, к примеру, компьютера. 

Также, для тех, у кого нет возможности обновить версию ОС, в Google оставили лазейку - пользоваться частью сервисов и почтой можно будет через установленный на смартфоне браузер. 

Посмотреть, какая у вас версия Android можно в настройках телефона. Нужно найти в списке "Система", затем "Дополнительно" или "Обновление системы". 

Ранее "Телеграф" писал, что полиция Украины запустила специальное приложение для людей с инвалидностью. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Google, Android, Блокировка, Google-аккаунт.
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