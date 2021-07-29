Полиция запустила специальное приложение для людей с инвалидностью

Национальная полиция Украины запустила приложение "My Pol", в котором вызвать полицию или оценить качество ее работы могут люди с инвалидностью по слуху и речи.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Приложение уже скачали более 100 тысяч раз. Оно доступно пользователям смартфонов на операционных системах Android и iOS.

С помощью приложения можно вызвать полицию через кнопку "SOS" или отправить диспетчеру текстовое сообщение, указав, где произошло преступление и выбрав его категорию. Также функционал позволяет оценить качество работы полицейского по номеру жетона и оставить свой комментарий.

(Инфографика: Национальная полиция)

Для того чтобы пользоваться приложением "My Pol", нужно пройти идентификацию. Также сервис будет сообщать про события в вашем регионе - перекрытиях дорог или террористические атаки.

Ранее "Телеграф" рассказал, какими будут новые правила въезда для украинцев и иностранцев в страну. Невакцинированным людям придется использовать приложение "Вдома" во время самоизоляции.