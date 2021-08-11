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Samsung Galaxy Unpacked 11 августа: онлайн-презентация

Samsung Galaxy Unpacked 11 августа: онлайн-презентация
10:58 Сегодня Телеграф Фото: ixbt.com

В среду, 11 августа, в 17:00 по киевскому времени состоится ежегодная летняя презентация технологических новинок компании Samsung - Galaxy Unpacked-2021.

Посмотреть презентацию можно в прямом эфире на YouTube-канале Samsung, а также Samsung Ukraine.

Компания планирует показать сразу несколько новых устройств: складные смартфоны Z Fold3 и Z Flip3, смарт-часы Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic, а также беспроводные наушники Galaxy Buds 2.

Презентация Samsung Galaxy Unpacked-2021 на английском языке - видео:

Презентация Samsung Galaxy Unpacked-2021 на украинском языке - видео:

Чего ждать от презентации?

Galaxy Z Fold3

Модель Galaxy Z Fold3 получит поддержку фирменного S Pen. К нему также будет предлагаться чехол с местом для хранения ручки. Смартфон будет иметь влагозащиту. Он получит 7,6-дюймовый внутренний и 6,2-дюймовый внешний дисплей. Z Fold3 получит трио 12 МП модулей на задней панели (основной, ультраширик и телевик). Фронтальная камера - 10 МП, а внутренний экран получит 4 МП камеру. Расцветки: зеленый, черный и серебристый.

Стоимость самого Galaxy Z Fold3 ожидается в пределах €1900 - €2000 (от 59 тысяч грн).

Galaxy Z Fold3

Источник: itc.ua

Более бюджетный Z Flip 3 получит 6,7-дюймовый внутренний дисплей, а с внешней стороны расположится 1,9-дюймовый экран. Частота - 120 Гц. За производительность будет отвечать чип Snapdragon 888. Как и Z Fold3, Z Flip3 получит влагозащиту. Расцветки: сиреневая, зеленая, светло-желтая и черная.

Стоимость - от 1100 евро (от 34 тысяч грн).

Galaxy Z Flip3

Источник: itc.ua

Galaxy Watch4 и Galaxy Watch 4 Classic

Galaxy Watch 4 будет поставляться в размере 40/44 мм, а Watch 4 Classic - 42/46мм. Модели будут работать с чипсетом Exynos W920 на Wear OS с One UI. Размеры обеих моделей: 42 мм и 46 мм Classic, 40 мм и 44 мм Watch4, с экранами 1.19* и 1.36*.

Цена: в пределах €280 - €410 (от 8 тысяч грн)

Galaxy Watch 4

Источник: itc.ua

Galaxy Buds 2

Galaxy Buds 2 получат функцию активного шумоподавления. Новинке приписывают поддержку беспроводной зарядки. Автономность составит до 5 часов с ANC и до 8 часов без ANC.

Стоимость новинки составит около €160 (от 5 тысяч грн).

Galaxy Buds2

Источник: itc.ua

Ранее "Телеграф" сообщал, что компания Apple вводит новую инициативу по защите детей.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 319

Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Смарт-часы, Презентации, Galaxy Unpacked.
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