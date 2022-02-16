В 2022 году Укрзализныця получит 1,7 млрд грн чистой прибыли и направит средства на программу "Большая стройка"

В Укрзализныце ситуация на первое полугодие 2021 года была критической

В текущем году чистая прибыль АО "Укрзализныця" составит 1,7 млрд грн, и эти средства пойдут на реализацию программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", отметило Министерство инфраструктуры.

В ведомстве указали на то, что "показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений) в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 5 раз – до 2,6 млрд грн. Благодаря системным управленческим изменениям и налаживанию закупочной политики чистая прибыль Укрзализныцы по итогам первого месяца года составила 21 млн грн".

"Нашей ключевой задачей до конца 2021 года было стабилизировать финансовую ситуацию в ключевых государственных компаниях и предприятиях. В частности, и в Укрзализныце, где ситуация на первое полугодие 2021 года была критической", – добавил руководитель министерства Александр Кубраков.

По его словам, "исправить ситуацию удалось благодаря внедрению возможности закупать электроэнергию напрямую у производителя, приведению тарифов на грузовые перевозки к экономически обоснованным, оперативной реакции на запросы рынка. В целом в этом году на УЗ планируется получить 1,7 млрд грн чистой прибыли".

Полученная прибыль будет израсходована на развитие инфраструктуры. Кубраков уточнил, что в планах "Большой стройки" — электрифицировать 100 км маршрутов, обновить 750 км путей, построить 1 500 грузовых вагонов, а также закупить не менее 100 пассажирских вагонов.

Ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что в этом году будет реконструировано 30 железнодорожных перронов и платформ. В целом в течение года откроют 715 инфраструктурных объектов в 24 областях Украины.

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