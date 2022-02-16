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У 2022 році Укрзалізниця отримає 1,7 млрд грн чистого прибутку і скерує кошти на програму "Велике будівництво"

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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У 2022 році Укрзалізниця отримає 1,7 млрд грн чистого прибутку і скерує кошти на програму "Велике будівництво" Новина оновлена 16 лютого 2022, 13:18

В Укрзалізниці ситуація станом на перше півріччя 2021 року була критичною

В поточному році чистий прибуток АТ "Укрзалізниці" сягне 1,7 млрд грн, і ці кошти підуть на реалізацію програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", зазначило Міністерство інфраструктури.

У відомстві зазначили, що "показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) у січні 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс в 5 разів — до 2,6 млрд грн. Завдяки системним управлінським змінам та налагодженню закупівельної політики, чистий прибуток Укрзалізниці за підсумками першого місяця року склав 21 млн грн".

"Нашим ключовим завданням до кінця 2021 року було стабілізувати фінансову ситуацію у ключових державних компаніях і підприємствах. Зокрема, і в Укрзалізниці, де ситуація станом на перше півріччя 2021 року була критичною", – додав керівник міністерства Олександр Кубраков.

За його словами, "виправити ситуацію вдалося завдяки впровадженню можливості закуповувати електроенергію напряму у виробника, приведенню тарифів на вантажні перевезення до економічно обґрунтованих, оперативній реакції на запити ринку. Загалом цього року на УЗ планується отримати 1,7 млрд грн чистого прибутку".

Отриманий прибуток буде витрачений на розвиток інфраструктури. Кубраков уточнив, що в планах "Великого будівництва" — електрифікувати 100 км маршрутів, оновити 750 км колій, збудувати 1 500 вантажних вагонів, а також закупити щонайменше 100 пасажирських вагонів тощо.

Раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначав, що цього року буде реконструйовано 30 залізничних перонів і платформ. В цілому упродовж року відкриють 715 інфраструктурних об’єктів в 24 областях України.

Теги:
#Укрзалізниця #Великебудівництво #Програмазеленського
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