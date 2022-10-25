От Ford до Jeep – какие б/у авто предпочитают покупать украинцы

Главное — цена и удобство авто для покупателя

После потерь в автотранспорте на начальном периоде российского вторжения, их стало возможно восполнить за счет беспошлинного ввоза иномарок, который правда снова был закрыт. Но желание украинцев обзавестись бюджетным авто ценой до 5 тысяч долларов никуда не делось.

В течение месяца, с 13 сентября по 13 октября на рынке бюджетных подержанных авто, стоимостью до 5 тысяч долларов и предлагаемых на сервисе Olx.ua преобладали модели бренда Mercedes Benz (190 объявлений).

Также в пятерку предлагаемых чаще всего автомобилей вошли такие марки, как Ford — 170 предложений, Renault – 155, Fiat – 140 и Toyota – 105 предложений.

В то же время покупателей больше всего интересовали бюджетные варианты внедорожников американской марки Jeep. На одно объявление о продаже авто этого бренда отзывалось в среднем 17 желающих. Также список самых популярных марок дополнили BMW — 14 отзывов на 1 объявление, Great Wall – 13, Daewoo – 11 и Аlfa Romeo — 9.

Что до отдельных моделей стоимостью до $5 тыс., то чаще всего украинцы интересовались покупкой моделей Ford Sierra и Daewoo Nexia. Также в первой пятерке самых популярных авто – внедорожники Jeep Cherokee 90-х годов выпуска. В то же время, две модели марок Renault и Mercedes-Benz имели высокий спрос среди покупателей в сентябре-октябре. Это автомобили Renault Kangoo Express и Renault 21, а также Mercedes-Benz 300 и Mercedes-Benz Vito.

Что до типа топлива, то украинцы по-прежнему предпочитают традиционный бензиновые авто — 88 541 объявлений в период с 13 сентября по 13 октября. Чуть меньше предлагали автомобили на газу — 78 315 объявлений. А вот выбор среди дизельных авто был значительно меньше – всего 31 636 объявлений. Правда сами украинцы больше всего интересовались подержанными машинами на дизеле в среднем 8 отзывов на 1 объявление.

Вообще же с началом российской агрессии многие украинцы изменили свои предпочтения в покупках. Например, накануне зимы — это буржуйки, конвекторы и павербанки.