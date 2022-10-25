Від Ford до Jeep – які б/у авто воліють купувати українці

Головне — ціна та зручність авто для покупця

Після втрат в автотранспорті на початковому періоді російського вторгнення, їх стало можливо поповнити за рахунок безмитного ввезення іномарок, який знову був закритий. Але бажання українців придбати бюджетне авто ціною до 5 тисяч доларів нікуди не поділося.

Протягом місяця, з 13 вересня по 13 жовтня, на ринку бюджетних вживаних авто вартістю до 5 тисяч доларів і пропонованих на сервісі Olx.ua переважали моделі бренду Mercedes Benz (190 оголошень).

Також у п’ятірку пропонованих найчастіше автомобілів увійшли такі марки, як Ford – 170 пропозицій, Renault – 155, Fiat – 140 та Toyota – 105 пропозицій.

У той же час, покупців найбільше цікавили бюджетні варіанти позашляховиків американської марки Jeep. На одне оголошення про продаж авто цього бренду відгукувалося в середньому 17 бажаючих. Також список найпопулярніших марок доповнили BMW — 14 відгуків на 1 оголошення, Great Wall — 13, Daewoo — 11 і Alfa Romeo — 9.

Щодо окремих моделей вартістю до $5 тис., то найчастіше українці цікавилися покупкою моделей Ford Sierra та Daewoo Nexia. Також у першій п’ятірці найпопулярніших авто – позашляховики Jeep Cherokee 90-х років випуску. У той же час дві моделі марок Renault і Mercedes-Benz мали високий попит серед покупців у вересні-жовтні. Це автомобілі Renault Kangoo Express та Renault 21, а також Mercedes-Benz 300 та Mercedes-Benz Vito.

Щодо типу палива, то українці, як і раніше, віддають перевагу традиційним бензиновим авто — 88 541 оголошень в період з 13 вересня по 13 жовтня. Трохи менше пропонували автомобілі на газу – 78 315 оголошень. А ось вибір серед дизельних авто був значно меншим – всього 31 636 оголошень. Щоправда, самі українці найбільше цікавилися вживаними машинами на дизелі в середньому 8 відгуків на 1 оголошення.

Загалом із початком російської агресії багато українців змінили свої переваги в покупках. Наприклад, напередодні зими — це буржуйки, конвектори та павербанки.