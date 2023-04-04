Мыло, соль и аспирин: дедовские автомобильные лайфхаки, которые могут пригодиться и сегодня

В былые времена проблемы с автомобилем решали по-другому

Автомобильные запчасти в последнее время поднимаются в цене, а потому многие автолюбители начинают вспоминать о старых "дедовских" лайфхаках, которые позволяли решить мелкие проблемы не прибегая к помощи специалистов.

Как говорится в материале ixbt, бывалые автолюбители могут вспомнить, что в те времена пользовались не WD и суперклеем, а хозяйственным мылом, солью и аспирином.

Хозяйственным мылом натирали детали для устранения скрипов в кузове и салоне, а также натирали им стекла и разные резиновые детали. Однако использовалось оно даже для устранения пробоев в баке.

Дело в том, что при контакте "настоящего" хозяйственного мыла с бензином образовывается густая субстанция, которая напоминает расплавленную пластмассу. Ею заделывались места протечек, чего хватало для того, чтобы добраться до СТО или гаража. Однако стоит помнить, что в те времена большинство баков были металлическими.

Соль в свою очередь тоже активно применялась в автомобилях. Она позволяла избавиться от лишней влаги в салоне, а также использовалась для борьбы с обледенением стекол, сейчас с этим справляются кондиционеры, однако тогда это был чуть ли не единственный способ решить проблему.

Помимо прочего соль вместе с хлоридом натрия использовалась для того, чтобы избавиться от плесени на ковриках и стыках кузова.

Аспирину тоже находили применение. Например, для того, чтобы "оживить" свинцово-кислотный аккумулятор, порошок аспирина засыпали в банки с пластинами. Вследствие реакции возникал заряд, которого было достаточно, чтобы запустить двигатель.

Кроме того коктейль из аспирина и уксуса поможет справиться с засорами в системе стеклоомывателя, раскоксовав форсунки от образовавшегося налета.

В случае протечек отопителя или системы охлаждения могла помочь горчица, которую добавляли в охлаждающую жидкость и продолжали движение. Небольшая протечка постепенно само изолировалась благодаря горчичному порошку.

Стоит ли применять "дедовские" методы на современных автомобилях, решать уже водителям, однако возможно они выручат в экстренной ситуации.

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