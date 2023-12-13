Названы самые плохие коробки автомат, которые часто ломаются: топ-10

Эти авто ломаются еще на гарантии

Когда-то, особенно среди украинцев, машины с автоматической коробкой передач считались ненадежными. Сейчас все больше и больше людей пересаживаются на "автомат", а в некоторых странах 90% жителей не умеют ездить на "механике".

Несмотря на серьезное развитие технологий автоматической коробки передач, и сейчас на рынке много автомобилей с некачественными агрегатами. О топ-10 самых плохих АКПП рассказывает автоблогер Дмитрий Туряница на своем канале в Youtube.

10 худших АКПП в истории

10-е место получила семиступенчатая коробка передач DSG Q8. Этот тип трансмиссии появился на рынке в 2006 году и был установлен на множество авто – от Volkswagen и до Audi. Диски сцепления быстро изнашиваются, а владельцы жалуются на вибрации и рывки при езде.

На девятом месте оказалась Гидроматик от General Motors с индексом 6330 6T40. Эта коробка установлена на Chevrolet Cruze, Aveo и некоторые модели Opel. Основные проблемы с ней начинаются уже с 30 тысяч километров пробега.

Восьмое место в антирейтинге блоггер отдал гидромеханической коробке Renault с индексом DP-0 и DP-2. Она установлена на Renault Logan, Sandero 1 поколении, некоторых машинах Peugeot (306, 307 и 308 модель) и Citroen (С3 и С4). Все эти авто запомнились как ненадежные, ведь ресурс коробки очень мал.

7 место в рейтинге занимает японская коробка Jatco G11. Эта АКПП установлена на некоторые модели таких автопроизводителей как Nissan, Mitsubishi, Renault. Эти модели очень подвержены засорениям коробки, поэтому все фильтры и масло нужно менять каждые 60 тысяч км.

На шестом месте – японская Aisin TF80SC, которую разработали в 2001 году. Эта АКПП установлена на многие японские авто с поперечным расположением двигателя и передним или полным приводом. Этой моделью коробки оснащены многие автомобили – Citroen, Opel, Volvo и даже Cadillac. Первые проблемы с этой коробкой начинаются после 100 тысяч пробега.

5 место получила Jatco GF506E. Эту АКПП устанавливали на многие популярные автомобили с объемом до 3,8 литра и максимальным крутящим моментом до 350 Нм. Они начинают выходить из строя уже через 30 тысяч километров.

4 позиция у Aisin AW5550. Эта коробка предназначена для переднеприводных автомобилей с объемом до 3 литров. Ею оснащали машины C, D и E класса, такие как Opel, Chevrolet, Renault и другие. Не стоит покупать авто с этой коробкой до 2003 года выпуска. В более поздних версиях главные неисправности исправили.

Тройку лидеров в антирейтинге замыкает Easytronic от Opel – роботизированная коробка передач с 1 сцеплением, которая устанавливалась на Opel, Citroen и Peugeot. Иногда ею оснащали также Toyota. Главная проблема в ней — медленное переключение передач, что очень опасно, особенно при обгоне или высоких скоростях.

2 место досталось разработке корейского производителя Hyundai M56CF, работавшей с 1,5-литровыми двигателями. К сожалению, она оказалась очень ненадежной – очень часто встречались проблемы с валами и подшипниками. Если ее устанавливали на более мощные двигатели, ситуация становилась еще хуже — коробка не могла справиться с увеличением крутящего момента и выходила из строя еще на гарантии.

На 1 месте – PowerShift DPS6 (6DCT250) от Ford с двойным сцеплением. Она очень уязвима из-за своей конструкции. Инженеры видели, что АКПП нуждается в существенном улучшении перед выпуском, и указывали на это высшее руководство. Но замечания остались без внимания. Поэтому уже с момента дебюта эти коробки сопровождались многочисленными жалобами – непредсказуемость поведения на дороге, износ сцепления, аварийный выход на нейтралку на трассе. Реальный ее ресурс не достигает даже 50 тысяч км.