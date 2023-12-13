Названо найгірші коробки автомат, які часто ламаються: топ-10

Ці авто ламаються ще на гарантії

Колись, особливо серед українців, машини з автоматичною коробкою передач вважалися ненадійними. Зараз же все більше і більше людей пересідають на "автомат", а в деяких країнах 90% жителів не вміють їздити на "механіці".

Попри серйозний розвиток технологій автоматичної коробки передач, і зараз на ринку є багато авто з неякісними агрегатами. Про топ-10 найгірших АКПП розповідає автоблогер Дмитро Туряниця на своєму каналі в Youtube.

10 найгірших АКПП в історії

10 місце отримала семиступенева коробка передач DSG Q8. Цей тип трансмісії з’явився на ринку у 2006 році і був встановлений на безліч авто — від Volkswagen і до Audi. Диски зчеплення швидко зношуються, а власники скаржаться на вібрації та ривки при їзді.

На дев’ятому місці опинилась Гідроматік від General Motors з індексом 6330 6T40. Ця коробка передач встановлена на Chevrolet Cruze, Aveo та деякі моделі Opel. Основні проблеми з нею починаються вже від 30 тисяч кілометрів пробігу.

Восьме місце в антирейтингу блогер віддав гідромеханічній коробці Renault з індексом DP-0 та DP-2. Вона встановлена на Renault Logan, Sandero 1 покоління, деяких машинах Peugeot (306, 307 та 308 модель) і Citroen (С3 і С4). Усі ці авто запам’яталися як ненадійні, адже ресурс коробки дуже малий.

7 місце в рейтингу займає японська коробка Jatco G11. Ця АКПП встановлена на деякі моделі таких автовиробників як Nissan, Mitsubishi, Renault тощо. Ці моделі дуже схильні до засмічень коробки, тому усі фільтри та мастило потрібно міняти кожні 60 тисяч км.

На шостому місці — японська Aisin TF80SC, яку розробили у 2001 році. Ця АКПП встановлена на багато японських авто з поперечним розташуванням двигуна та переднім або повним приводом. Цією моделлю коробки оснащені багато авто — Citroen, Opel, Volvo і навіть Cadillac. Перші проблеми з цією коробкою починаються після 100 тисяч пробігу.

5 місце отримала Jatco GF506E. Цю АКПП встановлювали на багато популярних авто з об’ємом до 3,8 літра та максимальним крутним моментом до 350 Нм. Вони починають виходити з ладу вже через 30 тисяч кілометрів.

4 позиція у Aisin AW5550. Ця коробка призначена для передньопривідних авто з об’ємом до 3 літрів. Нею оснащували машини C, D i E класу, такі як Opel, Chevrolet, Renault та інші. Не варто купувати авто з цією коробкою до 2003 року випуску. У пізніших версіях головні несправності виправили.

Трійку лідерів в антирейтингу замикає Easytronic від Opel — роботизована коробка передач з 1 зчепленням, яка встановлювалась на Opel, Citroen та Peugeot. Деколи нею оснащували також Toyota. Головна проблема у ній — повільне перемикання передач, що дуже небезпечно, особливо під час обгону або на високих швидкостях.

2 місце дісталося розробці корейського виробника Hyundai M56CF, яка працювала з 1,5-літровими двигунами. На жаль, вона виявилася дуже ненадійною — дуже часто зустрічалися проблеми з валами та підшипниками. Якщо її встановлювали на потужніші двигуни, то ситуація ставала ще гіршою — коробка не могла впоратись зі збільшенням крутного моменту і виходила з ладу ще на гарантії.

На 1 місці — PowerShift DPS6 (6DCT250) від Ford з подвійним зчепленням. Вона є дуже вразливою через свою конструкцію. Інженери бачили, що АКПП потребує суттєвого поліпшення перед випуском, і вказували на це вищому керівництву. Але зауваження залишилися без уваги. Тому вже з моменту дебюту ці коробки супроводжувалися численними скаргами — непередбачуваність поведінки на дорозі, знос зчеплення, аварійний вихід на нейтралку на трасі. Реальний її ресурс не сягає навіть 50 тисяч км.