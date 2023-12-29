Названы топ-10 самых популярных авто 2023 года

Эти автомобили искали и покупали чаще всего

В рейтинге лучших автомобилей 2023 года в мире произошли существенные изменения. В частности, покупатели начали проявлять большой интерес к внедорожникам, ведь у них высокий клиренс.

Эксперты из индийского журнала CarDekho назвали самые популярные автомобили, которые искали пользователи. Рассказываем о них подробно.

Hyundai Creta

Hyundai Creta стала моделью, которую чаще всего искали в 2023 году, хотя последнее обновление она получила еще три года назад. Тем не менее, автомобиль оборудован целым перечнем различных силовых агрегатов и трансмиссий, имеет много современных функций и доступную цену. В 2024 году его должны обновить, сменив переднюю панель, усовершенствовав технологии безопасности и добавив новые полезные опции.

Mahindra Thar

Mahindra Thar стала второй самой популярной моделью года, хотя в Украине о ней мало кто знает. Покупатели ценят этот автомобиль благодаря доступной цене, наличию как дизельных, так и бензиновых силовых агрегатов, сочетающихся с "механикой" и "автоматом" по выбору.

В 2023 году также появилась более доступная заднеприводная версия с уменьшенным 1,5-литровым дизельным двигателем. А в следующем году в свет выйдет 5-дверная версия.

Maruti Brezza

Индийская Maruti Brezza, более известная в Европе как Suzuki Brezza, стала одним из самых продаваемых внедорожников не только в своем сегменте, но и на всем автомобильном рынке. Машина оборудована 1,5-литровым бензиновым двигателем, которую можно приобрести в паре с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом.

Tata Altroz

Tata Altroz – еще один премиум-автомобиль индийского производства. Несмотря на то, что производитель Tata выпускает бюджетные автомобили, они не слишком популярны в Украине. Поставляется машина с разными вариантами двигателей, включая ГБО. А еще модель имеет просторный багажник и панорамную крышу.

Tata Nexon

В сентябре 2023 года Tata представила обновленный Nexon. Он получил много новых функций и больше видов трансмиссий с новыми двигателями.

В десятку самых продаваемых авто вошли также кроссовер Maruti Fronx от Suzuki, микровнедорожник Tata Punch, Suzuki Baleno, Suzuki Swift и Tata Harrier.

Как сообщал ранее "Телеграф", водители назвали топ-5 лучших внедорожников на украинском рынке. В пятерку лидеров вошли автомобили, поражающие своими характеристиками и свойствами.