"Мастер Шеф Подростки" 14 эпизод: смотреть выпуск от 02.05.2018 (Видео)

В первом конкурсе нового выпуска шоу "Мастер Шеф. Подростки" кулинары прошли по три этапа, на каждом определялись лучшие и худшие участники. На первом этапе подростки приготовили индивидуальные блюда, и из девяти судьи определили три лучших. Лучшие смогли брать худших себе в команду, а остальные получали черные фартуки.

Смотреть Мастер Шеф. Подростки" выпуск 14 от 02.05.2018 - часть 1:

Но обойти наказания тоже можно было. Если кто-то из тройки "лучших" согласился ручаться за участника с черным фартуком. Если эта мини-команда приготовила лучшее блюдо, то они оба проходили дальше, а если нет – то уже вдвоем получали черные!

Смотреть "Мастер Шеф. Подростки" выпуск 14 от 02.05.2018 - часть 2:

В 14 выпуске шоу МастерШеф капитанам необходимо передать рецепт блюда своей команде из специальной шпионской будки. Однако, есть один очень важный нюанс. Во время передачи рецепта за капитаном будут наблюдать не только участники его команды, но и шпионы - команда-соперница.

Смотреть "Мастер Шеф. Подростки" выпуск 14 от 02.05.2018 - часть 3:

На "битве черных фартуков" подростков ждала грандиозная дискотека, которую провел феерический Dj Bravo. Юные кулинары могли готовить свои блюда только тогда, когда звучала определенная музыка. Тане достался венский вальс, Артуру – фламенко, Саше Шульге – гопак, Саше Лукомскому – хип-хоп, а Олегу – индийские танцы. Когда включали диско, к рабочим поверхностям допускались все. Хуже всего с заданием справился Саша Шульга.