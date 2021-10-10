З Днем художника! Прикольні анекдоти про майстрів пензля, які не залишать місця смутку

Художник-абстракціоніст розповідає приятелеві:

- Я потрапив у скрутне становище. Клієнт, який замовив мені свій портрет, зараз хоче, щоб я змінив колір його очей.

- Ну, зміни, що тобі? — дивується один.

- Я не пам’ятаю, в якому місці намалював очі!