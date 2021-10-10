З Днем художника! Прикольні анекдоти про майстрів пензля, які не залишать місця смутку
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Цієї неділі українські художники святкують свій професійний день. В 2021 році свято живописців випадає на 10 жовтня. "Телеграф" вітає всіх представників образотворчого мистецтва з Днем художника України і дарує добірку веселих анекдотів про них.
Художник-абстракціоніст розповідає приятелеві:
- Я потрапив у скрутне становище. Клієнт, який замовив мені свій портрет, зараз хоче, щоб я змінив колір його очей.
- Ну, зміни, що тобі? — дивується один.
- Я не пам’ятаю, в якому місці намалював очі!
Художник запитав у господаря галереї, чи хотів хтось купити його картини.
- О так! Один пан цікавився, чи піднімуться картини в ціні після вашої смерті. Я сказав, що обов’язково, і тоді він купив відразу 15 картин.
- Чудово! Хто цей пан? — запитав художник.
- Ваш лікар, — відповів господар.
Художник малює оголену натурницю. Закінчує малюнок і каже їй:
- Підемо кави поп’ємо.
Натурниця надягає халатик, вони йдуть на кухню, ставлять каву, сіли і розговорилися по душах, і тут чують в замку ключ повертається.
- Ой, — каже художник, — Це дружина повернулася... Швидко роздягайся!!!
Дама замовляє художнику портрет і питає:
- Ви зможете точно передати колір мого обличчя?
- Думаю, що зможу, — відповідає художник. — Адже я купую фарби в тому ж магазині, що і ви.
Людина, яка відвідала майстерню художника, звернулась до нього з проханням:
- Чи не могли б ви мені що-небудь запропонувати — недорого і в маслі?
- Банку сардин?