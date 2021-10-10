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З Днем художника! Прикольні анекдоти про майстрів пензля, які не залишать місця смутку

Автор
Тетяна Кармазіна
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З Днем художника! Прикольні анекдоти про майстрів пензля, які не залишать місця смутку Новина оновлена 10 жовтня 2021, 12:10

День художника в Україні відзначається у другу неділю жовтня

Цієї неділі українські художники святкують свій професійний день. В 2021 році свято живописців випадає на 10 жовтня. "Телеграф" вітає всіх представників образотворчого мистецтва з Днем художника України і дарує добірку веселих анекдотів про них.

Художник-абстракціоніст розповідає приятелеві:

- Я потрапив у скрутне становище. Клієнт, який замовив мені свій портрет, зараз хоче, щоб я змінив колір його очей.

- Ну, зміни, що тобі? — дивується один.

- Я не пам’ятаю, в якому місці намалював очі!

Художник запитав у господаря галереї, чи хотів хтось купити його картини.

- О так! Один пан цікавився, чи піднімуться картини в ціні після вашої смерті. Я сказав, що обов’язково, і тоді він купив відразу 15 картин.

- Чудово! Хто цей пан? — запитав художник.

- Ваш лікар, — відповів господар.

Художник малює оголену натурницю. Закінчує малюнок і каже їй:

- Підемо кави поп’ємо.

Натурниця надягає халатик, вони йдуть на кухню, ставлять каву, сіли і розговорилися по душах, і тут чують в замку ключ повертається.

- Ой, — каже художник, — Це дружина повернулася... Швидко роздягайся!!!

Дама замовляє художнику портрет і питає:

- Ви зможете точно передати колір мого обличчя?

- Думаю, що зможу, — відповідає художник. — Адже я купую фарби в тому ж магазині, що і ви.

Людина, яка відвідала майстерню художника, звернулась до нього з проханням:

- Чи не могли б ви мені що-небудь запропонувати — недорого і в маслі?

- Банку сардин?

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти