День художника України: історія свята і привітання в листівках

Роботи художників приносять людям радість від спілкування з прекрасним

Щорічно у другу неділю жовтня майстри пензля відзначають День художника України. Професійне свято засновано завдяки указу президента України Леоніда Кучми (№ 1132/98) від 9 жовтня 1998 року про встановлення Дня художника.

Через живопис можна виразити стан душі і внутрішній світ людини, його переживання, а також ставлення до життя. Роботи визнаних класиків українського живопису відомі і шановні далеко за межами України. Микола Глущенко, Віктор Зарецький, Йосип Бокшай, Адальберт Ерделі, Олександр Гнилицький, Анатолій Криволап, Олександр Ройтбурд, який пішов з життя в серпні 2021 року — всі ці представники образотворчого мистецтва внесли свій вагомий внесок в культуру країни.

Культурні заходи, приурочені до Дня художника України, проводяться щорічно. Кращих нагороджують державними нагородами, вручаються цінні подарунки, грошові винагороди.

Рекомендуємо красиві листівки і картинки для привітання зі святом, які ви можете відправити знайомим художникам-початківцям, а також тим, хто досяг на в цій сфері діяльності неймовірних висот.

Листівки до Дня художника України

Листівки до Дня художника України

Листівки до Дня художника України

Листівки до Дня художника України

Листівки до Дня художника України

Листівки до Дня художника України

Листівки до Дня художника України

Листівки до Дня художника України

Нагадаємо, що в неділю, 10 жовтня, в народі відзначають свято Саватія Бджоляра, а в світі — Міжнародний день психічного здоров’я.