День художника України: історія свята і привітання в листівках
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Роботи художників приносять людям радість від спілкування з прекрасним
Щорічно у другу неділю жовтня майстри пензля відзначають День художника України. Професійне свято засновано завдяки указу президента України Леоніда Кучми (№ 1132/98) від 9 жовтня 1998 року про встановлення Дня художника.
Через живопис можна виразити стан душі і внутрішній світ людини, його переживання, а також ставлення до життя. Роботи визнаних класиків українського живопису відомі і шановні далеко за межами України. Микола Глущенко, Віктор Зарецький, Йосип Бокшай, Адальберт Ерделі, Олександр Гнилицький, Анатолій Криволап, Олександр Ройтбурд, який пішов з життя в серпні 2021 року — всі ці представники образотворчого мистецтва внесли свій вагомий внесок в культуру країни.
Культурні заходи, приурочені до Дня художника України, проводяться щорічно. Кращих нагороджують державними нагородами, вручаються цінні подарунки, грошові винагороди.
Рекомендуємо красиві листівки і картинки для привітання зі святом, які ви можете відправити знайомим художникам-початківцям, а також тим, хто досяг на в цій сфері діяльності неймовірних висот.
Нагадаємо, що в неділю, 10 жовтня, в народі відзначають свято Саватія Бджоляра, а в світі — Міжнародний день психічного здоров’я.
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