"А я вам зараз покажу, звідки…": найкращі анекдоти і відеомеми про лукашенка, які підкорили мережу

Найсмішніші приколи про лукашенка та його "превентивний удар"

Уривок з промови самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка про те, що якби не почалася "спецоперація", то Україна нібито першою напала б на сусідні держави, породив на просторах інтернету безліч анекдотів і мемів.

"А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад… І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару… я зараз покажу карту, я приніс…", — ляпнув тоді білоруський диктатор.

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