"Найкраще, бо без росії": смішні анекдоти про Євробачення і не тільки

Українці — сильна нація, яка не втрачає почуття гумору навіть у найскладніших ситуаціях.

Після приголомшливої перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 у Турині (Італія), мережу заполонили різні жарти та приколи про пісенний конкурс. Серед найпопулярніших тем: тріумф Великої Британії, яка раніше постійно отримувала нулі, номер від Сербії, де артистка сидить і миє руки, а також улюблена тема українців — як дратуються росіяни з перемоги України, та й загалом про їхню відсутність на конкурсі.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти із соцмереж про Євробачення 2022, які піднімуть настрій усім українцям.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.