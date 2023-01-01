Після Нового року у мене алергія на слово "салат": найсмішніші меми та приколи про новорічні свята

Найкраща добірка приколів для заряду позитивом з першого дня 2023 року вже на сайті "Телеграф"

З Новим роком, дорогі читачі!

Перше січня — це день, який зазвичай завжди вилітає з життя, адже починається він як правило з полудня. "Важке" святкування Нового року завжди дається взнаки, тому перший день у році можна назвати найважчим.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найсмішніші меми, прикольні карикатури, веселі новорічні жарти, які неодмінно піднімуть настрій усім без винятку! І швидше за все, багато хто в цих жартах впізнає себе або своїх близьких і знайомих.

Нагадаємо, що за східним календарем 2023-й є роком Чорного Водяного Кролика. "Телеграф" підготував для своїх читачів милі листівки із кроликами до Нового року.