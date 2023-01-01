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Після Нового року у мене алергія на слово "салат": найсмішніші меми та приколи про новорічні свята

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Після Нового року у мене алергія на слово "салат": найсмішніші меми та приколи про новорічні свята

Найкраща добірка приколів для заряду позитивом з першого дня 2023 року вже на сайті "Телеграф"

З Новим роком, дорогі читачі!

Перше січня — це день, який зазвичай завжди вилітає з життя, адже починається він як правило з полудня. "Важке" святкування Нового року завжди дається взнаки, тому перший день у році можна назвати найважчим.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найсмішніші меми, прикольні карикатури, веселі новорічні жарти, які неодмінно піднімуть настрій усім без винятку! І швидше за все, багато хто в цих жартах впізнає себе або своїх близьких і знайомих.

Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік
Приколи про Новий рік

Нагадаємо, що за східним календарем 2023-й є роком Чорного Водяного Кролика. "Телеграф" підготував для своїх читачів милі листівки із кроликами до Нового року.

Теги:
#Сміх #Жарти #Гумор #Новий рік #Приколи #Анекдоти