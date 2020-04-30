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Анекдоти дня: смішні жарти українською мовою 30 квітня

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Анекдоти дня: смішні жарти українською мовою 30 квітня
11:01 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Ми підготували для Вас нові анекдоти, які змусять вас сміятися!!!

  • 1

  • 2

    У мене троє дітей і спати ніколи не хочуть, але й дух суперництва присутній, тому завжди кажу їм перед сном: "Хто швидше всіх засне, може не спати", а вони ж ведуться ...

  • 3

    Я не їм після шести. Тому, коли я їм після шести, я відчуваю парадокс...

    У ресторані офіціант несе на вилці котлету, притримуючи її пальцем.

    Клієнт:

    - Ви що собі дозволяєте, мою котлету, своїми руками ?!

    Офіціант:

  • 4

    - Ви що ж хочете, щоб вона втретє на підлогу впала?

    Слово "еепулгеще" звучить безглуздо, але якщо читати задом наперед, то …

Почніть день із посмішкою: ранкові анекдоти українською мовою 30 квітня

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