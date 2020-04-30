Анекдоти дня: смішні жарти українською мовою 30 квітня

У мене троє дітей і спати ніколи не хочуть, але й дух суперництва присутній, тому завжди кажу їм перед сном: "Хто швидше всіх засне, може не спати", а вони ж ведуться ...
Я не їм після шести. Тому, коли я їм після шести, я відчуваю парадокс...
У ресторані офіціант несе на вилці котлету, притримуючи її пальцем.
Клієнт:
- Ви що собі дозволяєте, мою котлету, своїми руками ?!
Офіціант:
- Ви що ж хочете, щоб вона втретє на підлогу впала?
Слово "еепулгеще" звучить безглуздо, але якщо читати задом наперед, то …