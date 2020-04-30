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Четвер, 30.04.2020
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Почніть день із посмішкою: ранкові анекдоти українською мовою 30 квітня

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Почніть день із посмішкою: ранкові анекдоти українською мовою 30 квітня
04:45 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Зібрали для Вас найкращу добірку веселих українських анекдотів.

  • 1

    Ніч. У вагонах темно... Пасажири засипають... Раптом хтось істерично закричить:

  • 2

    - Громадяни! Бережіть валізи! Крадуть їх !! Я вже один вкрав !!!

  • 3

    Туристичне агентство "Вижив". Організує поїздку в Африку. Оплата квитків в один кінець...

  • 4

    Про людину можна судити по його взуттям. Наприклад, якщо підошва б'ється об ваше обличчя, то швидше за все, людина чимось засмучена...

    Квітень 2019.

    - Кохана, я в магазин.

    - Сміття захопи!

    Квітень 2020.

    - Кохана, я в магазин. Сміття візьму.

    - Ніііііі! Я сама винесу потім ... І в магазин краще теж я сходжу!

Весело і цікаво: вечірні анекдоти 29 квітня 

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