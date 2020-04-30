Почніть день із посмішкою: ранкові анекдоти українською мовою 30 квітня

- Громадяни! Бережіть валізи! Крадуть їх !! Я вже один вкрав !!!

Туристичне агентство "Вижив". Організує поїздку в Африку. Оплата квитків в один кінець...

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Про людину можна судити по його взуттям. Наприклад, якщо підошва б'ється об ваше обличчя, то швидше за все, людина чимось засмучена...

Квітень 2019.

- Кохана, я в магазин.

- Сміття захопи!

Квітень 2020.

- Кохана, я в магазин. Сміття візьму.

- Ніііііі! Я сама винесу потім ... І в магазин краще теж я сходжу!