Почніть день із посмішкою: ранкові анекдоти українською мовою 30 квітня

Ніч. У вагонах темно... Пасажири засипають... Раптом хтось істерично закричить:
- Громадяни! Бережіть валізи! Крадуть їх !! Я вже один вкрав !!!
Туристичне агентство "Вижив". Організує поїздку в Африку. Оплата квитків в один кінець...
Про людину можна судити по його взуттям. Наприклад, якщо підошва б'ється об ваше обличчя, то швидше за все, людина чимось засмучена...
Квітень 2019.
- Кохана, я в магазин.
- Сміття захопи!
Квітень 2020.
- Кохана, я в магазин. Сміття візьму.
- Ніііііі! Я сама винесу потім ... І в магазин краще теж я сходжу!